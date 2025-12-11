Lazio, ecco come il Parma può sorprenderti: il commento di Melli

L'ex calciatore del Parma Alessandro Melli è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale in vista del match contro la Lazio di sabato.

Alessandro Melli, ex attaccante del Parma, ha commentato ai microfoni di Radio Laziale la prossima sfida degli emiliani contro la Lazio di Sarri. Durante l'intervento, Melli ha parlato dei punti forti e deboli del Parma, soffermandosi sui singoli come Delprato e Zaccagni. Di seguito le sue parole:

ATTACCO BIANCOCELESTE – “La Lazio squadra partita con alti e bassi ora ha trovato una quadra. La questione mercato non ha aiutato Sarri che sappiamo esser competente, storicamente mi sembra che i suoi attaccanti non abbiano fatto una valanga di gol se non dico un’eresia. Non è una critica, credo abbia un tipo di calcio in cui l’attaccante ha altri compiti, oltre a quello di segnare. Nelle ultime partite mi sembra una squadra che ha trovato il suo equilibrio, mi aspetto che faccia uno step in più”.

PARMA – “Lo seguo sempre, è un mio amore. Ha una qualità, fa giocar male gli avversari. Squadra scorbutica, che si difende bene che non ha grande qualità ma lotta. Cuesta è molto giovane, ci si aspettava un calcio spumeggiante invece ha optato per essere concreto. Spesso le partite finiscono con pochi gol e le squadre avversarie fanno fatica”.

PELLEGRINO – “Ha bisogno di palloni dentro l’area, di testa è fortissimo. Il problema per lui è che la squadra non è molto offensiva, non ha le caratteristiche in fase di ripartenza. Lui o Castellanos? Hanno caratteristiche diverse, punterei su Pellegrino perché mi sembra un calciatore che ha voglia di migliorarsi, non si accontenta, per il futuro sceglierei Pellegrino. Deve migliorare la corsa, però potrebbe far bene in una squadra che crea tante occasioni”.

RISCHI PER IL PARMA – “Io starei molto attento a Zaccagni, giocatore di qualità che ha lo spirito sempre giusto, cercherei di limitarlo. Il Parma punta a imbruttire la partita, lì la Lazio può avere difficoltà”.

CALCIATORI DA BIG – “Delprato è un giocatore intelligentissimo, che non salta all’occhio. Poi a fine partita è sempre il migliore in campo. Può fare ogni ruolo in difesa e davanti è sempre pericoloso, ha inserimento. Il classico giocatore che amano gli allenatori”.