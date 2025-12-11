Lazio, Lotito ha l'accordo con Insigne: Sarri lo aspetta
RASSEGNA STAMPA - Mentre la Lazio aspetta attende il verdetto sul mercato, Sarri attende trepidante l'arrivo del suo pupillo Lorenzo Insigne. In caso di via libera dall'Authority, il club biancoceleste potrebbe finalmente tesserare l'ex Napoli che, però, potrebbe giocare solamente da gennaio, quando riapriranno le liste.
In attesa dell'ok, però, sembra che il presidente del club Lotito e Insigne abbiano già un accordo di massima e che la firma del contratto sia solamente la formalità richiesta per dare il via all'avventura dell'esterno nella Capitale.
A riportarlo è Il Messaggero, che chiarisce come il patron biancoceleste abbia, tuttavia, altre priorità. Non è dello stesso avviso Sarri, che non vede l'ora di poter accogliere il suo vice-Zaccagni.