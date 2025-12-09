Calciomercato Lazio | Chi è Hernandez: l'obiettivo dalla Spagna

La Lazio valuta il profilo di Juan Camilo Hernández Suárez, detto Cucho. L'aneddoto su Cambiasso, i trionfi in MLS e il vizio dei golazos: ecco chi è il nuovo obiettivo dei biancocelesti.

CALCIOMERCATO LAZIO - Pochi, ma buoni. Sarri ha le idee chiare, non ha chiesto una rivoluzione immediata alla società, ma pochi innesti che siano in grado di innalzare il livello del gruppo. In particolare, il tecnico toscano avrebbe chiesto con forza una mezzala e un nuovo centravanti. Tutto il resto è di contorno e non prioritario, anche per questo si era espresso così in merito all'arrivo di Lorenzo Insigne a gennaio: "Avevamo parlato di altri ruoli, una volta sistemati quelli la considerazione spetta alla società".

IL GUILTY PLEASURE DI SARRI - Prima di poter acquistare, però, la Lazio ha bisogno di cedere. E con ogni probabilità anche un pezzo grosso. Uno dei principali candidati rimane Valentin Castellanos, calciatore dalla valutazione importante (circa 30 milioni di euro) e con cui Sarri non ha mai legato particolarmente. Lo stesso attaccante argentino vedrebbe di buon grado un'esperienza all'estero, soprattutto in Premier League. Il sogno di Sarri rimane Giacomo Raspadori, trasferitosi in estate all'Atletico Madrid. Allo stato attuale delle cose, l'ex Napoli sta però trovando poco spazio con la maglia dei colchoneros. La Lazio ha bisogno di più gol, Raspadori non è propriamente un bomber ma rimane lo stesso il guilty pleasure di Sarri, il quale lo vedrebbe benissimo nei panni di centravanti nel suo 4-3-3.

LA NUOVA PUNTA - La società, dal canto suo, vaglia ogni possibilità di mercato e studia vari profili da far valutare al tecnico. D'altronde, Sarri ha detto che non ha fatto nomi precisi alla società ma solo indicato quali sono i ruoli da rinforzare e con quali caratteristiche. Uno dei profili che la società sta valutando con maggior attenzione viene dalla Spagna: si tratta di Juan Camilo Hernández Suárez, detto 'Cucho'. Centravanti classe 1999 del Betis, Hernandez è un attaccante tecnico, agile e con il vizio dei gol belli. In questo inizio di stagione sta fornendo prestazioni importanti e i suoi numeri lo confermano: infatti, in 18 presenze tra Liga ed Europa League ha totalizzato 7 gol e 2 assist.

L'ESPLOSIONE - Dopo la prima esperienza al Deportivo Pereira, Hernandez si fa strada tra Spagna e Inghilterra tra le fila di squadre come Granada, Huesca, Mallorca, Getafe e Watford. Una gavetta che lo ha portato poi a trasferirsi negli Stati Uniti, dove è finalmente esploso. È proprio con la maglia del Columbus Crew che Hernandez mette in mostra il suo talento, mettendo a referto 58 gol e 26 assist in 94 presenze dal 2022 al 2024. Due anni in cui ha ampliato la propria bacheca vincendo la MLS Cup 2023 e la Leagues Cup 2024, entrambe conquistate contro il Los Angeles FC e entrambe sigillate da un suo gol. Poi, a febbraio, Cucho è tornato in Europa e si è rimesso in gioco nel calcio che conta con la maglia del Betis.

UN ALTRO 'CUCHU' IN SERIE A? - Tra l'altro, Cucho è un soprannome la cui origine rimanda proprio alla Serie A del passato, come raccontato da lui stesso ai tempi del Deportivo Pereira: "Deriva dal fatto che quando avevo 8-9 anni i miei genitori mi rasavano la testa come il ‘Cuchu’ Cambiasso. Il mio allenatore di allora ha iniziato a chiamarmi ‘Cucho’, da allora tutti mi chiamano così. Mi piace molto, è unico e personale".