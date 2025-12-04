Lazio, Insigne arriva a gennaio? La risposta di Sarri
C'è spazio anche per il mercato nella conferenza stampa di mister Sarri al termine della sfida dell'Olimpico vinta contro il Milan grazie alla rete di Zaccagni. Queste le parole del tecnico su uno dei temi caldissimi in casa biancoceleste, quello di un possibile arrivo a gennaio di Lorenzo Insigne.
"Se arriva? Non ne ho assolutamente idea. Avevamo parlato di altri ruoli, una volta sistemati quelli la considerazione spetta alla società. Sono molto affezionato a lui, come un figlio, ci ho passato anni bellissimi insieme".
"Poi bisogna fare i conti con la società, i ruoli indispensabili erano altri".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.