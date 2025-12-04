IL TABELLINO di Lazio-Milan 1-0
Coppa Italia Frecciarossa | Ottavi di finale
Giovedì 4 dicembre 2025, ore 21:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-MILAN 1-0
Marcatore: 79` Zaccagni
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Tavares); Guendouzi, Vecino (57' Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (83' Cancellieri), Castellanos (57' Noslin), Zaccagni (83' Pedro).
A disp.: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Belahyane, Dia.
All.: Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modric), Rabiot, Estupinan (86' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), Leao.
A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala
All.: Massimiliano Allegri
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Lo Cicero - Dei Giudici
IV ufficiale: Doveri
V.A.R.: Pezzuto
A.V.A.R.: Aureliano
NOTE. Ammoniti: 2' Pavlovic (M), 84' De Winter (M)
Recupero: 1' pt, 5' st