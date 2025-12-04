IL TABELLINO di Lazio-Milan 1-0

04.12.2025 23:00
Fonte: sslazio.it
Coppa Italia Frecciarossa | Ottavi di finale

Giovedì 4 dicembre 2025, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatore: 79` Zaccagni

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Tavares); Guendouzi, Vecino (57' Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (83' Cancellieri), Castellanos (57' Noslin), Zaccagni (83' Pedro).

A disp.: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Belahyane, Dia.

All.: Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modric), Rabiot, Estupinan (86' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), Leao.

A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala

All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Lo Cicero - Dei Giudici

IV ufficiale: Doveri

V.A.R.: Pezzuto

A.V.A.R.: Aureliano

NOTE. Ammoniti: 2' Pavlovic (M), 84' De Winter (M)

Recupero: 1' pt, 5' st

