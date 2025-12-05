Noslin, il suo futuro sarà alla Lazio? Sarri fa chiarezza

Tijjani Noslin sta guadagnando sempre più spazio nella Lazio di Sarri. Fino a pochi giorni fa la sua cessione veniva data per scontata, ma adesso...

Tijjani Noslin è entrato e ha spaccato la partita. Lazio - Milan finisce 1-0, l'attaccante olandese non ha inciso sul tabellino ha è stato vivace e pericoloso. Lucido nel servire i compagni e prezioso per gestire il pallone.

Solo Maignan è riuscito a fermarlo nella sua conclusione verso la porta, un gol che sarebbe stato più che meritato per la prestazione.

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha fatto chiarezza sul futuro di Noslin. Ecco di seguito le sue parole:

"La cessione non penso, non abbiamo parlato di questo. È un giocatore complicato da connotare, nelle partite come queste con più spazi può fare la prima punta. Contro le squadre più chiuse fa fatica. Nelle ultime gare sta entrando più spazio, ho la sensazione che ci potrebbe dare una grossa mano".