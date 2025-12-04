Lazio - Milan, Milikovic all'Olimpico: il messaggio della Nord

Milinkovic Savic è tornato all'Olimpico, ma come tifoso. La Nord ha voluto rinnovare l'affetto per il centrocampista con uno striscione
04.12.2025 22:09 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Milan, Milikovic all'Olimpico: il messaggio della Nord

È iniziato da poco all'Olimpico il secondo tempo di Lazio - Milan, sugli spalti c'è anche Milinkovic Savic venuto a guardare i suoi vecchi compagni di squadra. Il Sergente, nel corso dei suoi otto anni in biancoceleste, si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei tifosi che non lo hanno mai dimenticato. Anzi. 

Così alla ripresa è arrivato l'ennesimo gesto d'affetto da parte dei sostenitori, in Nord è stato esposto uno striscione in cui si legge: "In mezzo a noi perché sei uno di noi! Bentornato a casa Sergej". Il centrocampista è in Tevere, e non in Tribuna d'Onore, insieme a un altro grande ex e tifoso: Stefan Radu. 

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE