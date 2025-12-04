Lazio - Milan, vige l'equilibrio: i precedenti in Coppa Italia
Lazio - Milan è una sfida storica del calcio italiano. Non solo in Serie A, ma anche in Coppa Italia. Sopattutto, è una sfida in cui vige un bilanciato equilibrio, almeno in buona parte.
Infatti, su 7 gare di Coppa Italia giocate in casa dai biancocelesti, i biancocelesti hanno vinto 3 volte, l'ultima per 4-0 nel febbraio 2004. Le altre 4 sfide si dividono in 2 pareggi (manca dallo 0-0 del febbraio 2018, gara vinta poi ai rigori dai rossoneri) e altrettante sconfitte (la più recente è il 2-3 del gennaio 2002).
Nel complesso, è una sfida che ha regalato numeri importanti e la Lazio può vantare uno storico rilevante. Di seguito i numeri del match riportati dalla società biancoceleste:
13 i gol realizzati dai capitolini, contro i 7 dei meneghini.
Precedenti totali: 21 (7 vittorie Lazio, 5 pareggi, 9 vittorie Milan)
Passaggi del turno: 7 Lazio, 6 Milan
Ultima vittoria Lazio: 0-1 (24.04.2019)
Ultima vittoria Milan: 4-0 (09.02.2022)
Ultimo pareggio: 0-0 (28.02.2018)
Gol totali Lazio: 28
Gol totali Milan: 28
Capocannoniere della sfida: Stefano Fiore - Javi Moreno 3 gol
Vittorie con più gol realizzati in Coppa Italia all`Olimpico: 4-0 Lazio (2004) - 2-3 Milan (2002)