Lazio - Milan, vige l'equilibrio: i precedenti in Coppa Italia

I numeri di Lazio - Milan: una gara storica del calcio italiano, anche e soprattutto per la Coppa Italia.
04.12.2025 17:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio - Milan è una sfida storica del calcio italiano. Non solo in Serie A, ma anche in Coppa Italia. Sopattutto, è una sfida in cui vige un bilanciato equilibrio, almeno in buona parte.

Infatti, su 7 gare di Coppa Italia giocate in casa dai biancocelesti, i biancocelesti hanno vinto 3 volte, l'ultima per 4-0 nel febbraio 2004. Le altre 4 sfide si dividono in 2 pareggi (manca dallo 0-0 del febbraio 2018, gara vinta poi ai rigori dai rossoneri) e altrettante sconfitte (la più recente è il 2-3 del gennaio 2002).

Nel complesso, è una sfida che ha regalato numeri importanti e la Lazio può vantare uno storico rilevante. Di seguito i numeri del match riportati dalla società biancoceleste: 

13 i gol realizzati dai capitolini, contro i 7 dei meneghini.

Precedenti totali: 21 (7 vittorie Lazio, 5 pareggi, 9 vittorie Milan)

Passaggi del turno: 7 Lazio, 6 Milan

Ultima vittoria Lazio: 0-1 (24.04.2019)

Ultima vittoria Milan: 4-0 (09.02.2022)

Ultimo pareggio: 0-0 (28.02.2018)

Gol totali Lazio: 28

Gol totali Milan: 28

Capocannoniere della sfida: Stefano Fiore - Javi Moreno 3 gol

Vittorie con più gol realizzati in Coppa Italia all`Olimpico: 4-0 Lazio (2004) - 2-3 Milan (2002)

