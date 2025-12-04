Lazio, non alzi la coppa dal 2019: ci sono tre superstiti in rosa
RASSEGNA STAMPA - Sono passati oltre sei anni dall'ultima volta in cui la Lazio ha alzato la Coppa Italia. Era il 2019, con Milinkovic e Correa protagonisti principali nel 2-0 contro l'Atalanta di Gasperini in finale.
Oggi la Lazio sfiderà il Milan e sogna di arrivare fino in fondo. Quest'anno come non mai, la Coppa Italia può essere l'appiglio che può salvare la stagione, permettendo non solo di tornare ad alzare un trofeo, ma anche di qualificarsi in Europa senza passare per il posizionamento in campionato.
Sono veramente pochi i superstiti di quell'annata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, negli undici titolari l'unico a mantenere ancora il posto saldo è Adam Marusic, mentre gli altri due ancora in rosa sono Danilo Cataldi e Patric, i quali però in quell'occasione del 2019 erano seduti in panchina.