FORMELLO - Lazio, tutti i dubbi di Sarri: le scelte anti-Milan

Archiviata anche la rifinitura, le ultime ore saranno decisive. Sarri si avvicina al secondo round contro il Milan con molti più dubbi che certezze...

Fonte: Andrea Castellano- Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Archiviata anche la rifinitura, le ultime ore saranno decisive. Sarri si avvicina al secondo round contro il Milan con molti più dubbi che certezze. La possibile rotazione per il turno infrasettimanale, la stanchezza di San Siro e l'importanza della Coppa Italia portano il tecnico a riflettere a fondo sulle sue scelte. I ballottaggi, mai come ora in tutti i reparti, saranno sciolti solo a ridosso del fischio d'inizio.

In porta è apertissima la sfida tra Mandas e Provedel: il greco spera in una chance, sarebbe la sua prima gara da titolare in stagione. In difesa si va verso due cambi: uno sulle fasce, con Nuno Tavares più di Pellegrini a sinistra; e uno al centro, con Gila che può lasciare il posto a Patric o Romagnoli a Provstgaard. A destra Marusic va verso la conferma. In panchina ci sarà anche Hysaj, la Coppa non ha limitazioni di lista.

Possibile un impiego dal primo minuto a centrocampo per Dele-Bashiru, sfida Guendouzi e Basic per il ruolo da mezzala. Pochi dubbi invece sul play: giocherà Vecino, viste le assenze di Rovella e Cataldi. In attacco è corsa a due tra Taty e Dia al centro del tridente, con Isaksen e Zaccagni in vantaggio su Noslin e Pedro. Ancora out Cancellieri, proverà a rientrare contro il Bologna alla prossima giornata di campionato.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gila, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia. All.: Sarri.