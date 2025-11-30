Fullkrug alla Lazio: cosa c'è di vero? La situazione

Il nome di Niclas Fullkrug nelle scorse ore è stato accostato alla Lazio in vista di gennaio: ma cosa c'è di vero su quest'indiscrezione di mercato?

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Niclas Fullkrug è uno dei tanti accostati alla Lazio in vista del mercato di gennaio. La necessità dei biancocelesti di rinforzare il proprio reparto offensivo con un profilo che possa garantire una vena realizzativa maggiore è evidente nei numeri e nelle richieste fatte da Sarri alla società. Le prestazioni di Boulaye Dia hanno deluso il Comandante che spera di ritrovare un Castellanos in forma per poter migliorare i numeri preoccupanti della sua squadra in zona gol. Solo cinque reti sono state segnate nelle ultime sette partite e in trasferta la Lazio è sempre rimasta a secco, eccezion fatta per quella contro il Genova del 29 settembre (terminata 0-3).

LA SITUAZIONE - In questo contesto si sarebbe inserito, secondo alcune indiscrezioni dalla Germania, il nome di Fullkrug del West Ham. L'attaccante tedesco è in uscita degli Irons dove ha ampiamente deluso le aspettative. In 29 partite giocate ha segnato solamente 3 gol e in questa stagione ha perso il posto in favore di Callum Wilson, altro centravanti over-30 arrivato in estate a Londra. L'obiettivo degli Hammers sarebbe quello di cederlo a gennaio per far spazio a un nuovo innesto (Zirkzee e Chiesa sono i due nomi in cima alla lista), ma, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, non ci sarebbe stato alcun contatto con la Lazio. Il West Ham per il momento si sarebbe rivolto principalmente a club di Bundesliga - campionato gradito allo stesso Fullkrug, molto propenso a tornare in patria.

SARRI VUOLE UN ATTACCANTE DIVERSO - A confermare la nostra indiscrezione è l'identikit fatto dallo stesso Sarri sul suo attaccante ideale. Al termine della partita pareggiata 0-0 contro il Pisa, infatti, lo stesso tecnico aveva spiegato: "Se potessi scegliere l'attaccante ideale dei miei sogni non vorrei uno 'da sportellate'". Fullkrug, in effetti, rientra in quest'ultima categoria. L'ex centravanti della Germania non è mai stato un bomber, ma più un profilo da scudo ed elmetto, pronto a far battaglia con i difensori per sfruttare le palle sporche che capitano dalle sue parti (in area e non). Indubbiamente offrirebbe un'alternativa tecnico-tattica alle caratteristiche di Castellanos, ma comunque distante dal profilo ricercato dallo stesso allenatore della Lazio.

FULLKRUG E IL PROBLEMA DELL'ETA' - A proposito delle richieste fatte da Sarri, a far chiarezza in vista di gennaio - o almeno a provarci - è stato il direttore spotivo biancoceleste. Angelo Fabiani, che prima del fischio d'inizio di Milan-Lazio ha detto ai microfoni di DAZN: "Abbiamo chiesto al mister i calciatori funzionali al progetto, per rinforzare ulteriormente e dare sempre più impulso a un progetto nuovo e partito da zero". Il profilo di Fullkrug sarebbe quanto di più distante c'è dalla Lazio, ammesso che realmente a gennaio si possa far mercato senza vincoli. Il 9 febbraio l'attaccante del West Ham compirà 33 anni e per caratteristiche, soprattutto anagrafiche, si avvicina decisamente di più all'occasione Insigne, sul quale ancora Fabiani ha detto nelle scorse ore: "Bisogna fare delle valutazioni perché, se in rosa hai già degli Over che non possono giocare diventa un problema, perché Insigne è un altro Over. Durante il mercato vediamo gli spazi quali sono gli spazi di manovra per gli Over, sono tante le tematiche da tener presente".

NESSUN CONTATTO - Per concludere, tra la Lazio e Fullkgrug attualmente non c'è nulla. Il West Ham sta disperatamente cercando di liberarsi del proprio attaccante, ma né il club, né il suo agente hanno mai bussato alla porta di Formello per proporlo in vista di gennaio. A maggior ragione perché oggi Niclas Fullkrug non potrebbe dare nulla alla Lazio, così come, probabilmente, la Lazio non potrebbe dare a Fullkrug niente di diverso da quanto (ri)troverebbe in patria.

