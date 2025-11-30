Calciomercato Lazio, Insigne è a un passo: chiusura vicina
RASSEGNA STAMPA - Nel pre partita di Milan - Lazio, il ds biancoceleste Fabiani ha speso delle parole anche riguardo a un possibile arrivo di Insigne, prendendo tempo senza sbilanciarsi più di tanto: "Insigne va inquadrato anche in base alle ultime normative della FIGC. Bisogna fare delle valutazioni, sono tante le tematiche da tener presenti".
La realtà, però, dice che il matrimonio Insigne - Lazio sia ormai cosa quasi fatta. Come rivela Il Messaggero, a portare avanti la trattativa è stato il presidente Lotito in prima persona, attraverso numerosi contatti telefonici e incontri con Andrea D'Amico, agente dell'ex Napoli.
Il 34enne voleva fortemente il suo ritorno in Italia, tanto da essere disposto ad abbassare le sue pretese relative all'ingaggio, accettando i 2,2-1,3 milioni offerti dal club biancoceleste. Sarri, dunque, sarà accontentato, ritrovando uno dei suoi pupilli.