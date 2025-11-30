Milan Lazio | Prestazione, polemiche e silenzio stampa: il punto di Zappulla

30.11.2025 di Antoniomaria Pietoso
La Lazio gioca un'ottima gara e a tratti è superiore al Milan, ma esce sconfitta da San Siro. La rete di Rafael Leao condanna la squadra di Sarri che però esce imbufalita dalla Scala del calcio. La decisione dell'arbitro Collu durante il recupero di non assegnare un penalty alle aquile per il fallo di mano di Pavlovic, dopo revisione e richiamo del Var, ha fatto esplodere il popolo biancoceleste.

I social sono stati presi d'assalto e anche i giocatori in campo hanno mostrato chiaramente il loro disappunto. La società, però, ha scelto il silenzio stampa assoluto non commentando ai microfoni di tv e radio quanto accaduto a Milano. L'unica replica della Lazio è in un video social con l'azione incriminata che, ricordiamo, si è chiusa con una punizione fischiata al Milan per un presunto fallo di Marusic su Pavlovic. 

Il nostro Alessandro Zappulla ha fatto il punto di quanto accaduto sabato sera a San Siro con un video in cui spiega il suo punto di vista sia sul campo sia sulle decisioni del direttore di gara. Ecco il video:

