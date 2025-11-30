Lazio, silenzio stampa per giocatori e Sarri: replica con un video social
30.11.2025 07:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio ha deciso di non rilasciare nessuna intervista nel post gara di Milan-Lazio dopo quanto accaduto nel finale di gara. L'episodio è ormai noto ed è la decisione del direttore di gara Collu di non concedere calcio di rigore alla squadra di Sarri per il tocco di braccio di Pavlovic in area,
La società ha deciso quindi di chiudersi nel silenzio stampa ma comunque di farsi sentire. In principio doveva trattarsi di un comunicato ma alla fine il club ha deciso di postare sui social le immagini dell'azione.
Pubblicato il 29/11 alle 23.41
