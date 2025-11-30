Lazio, Briga attacca Lotito: "Con la Lega fa silenzio, con i tifosi..."
Non si placano le polemiche dopo il rigore non assegnato alla Lazio nel finale della gara persa contro il Milan. La società biancoceleste dopo l'episodio del fallo di mano di Pavlovic ha deciso di non parlare nel post partita.
30.11.2025 00:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non si placano le polemiche dopo il rigore non assegnato alla Lazio nel finale della gara persa contro il Milan. La società biancoceleste dopo l'episodio del fallo di mano di Pavlovic ha deciso di non parlare nel post partita.
Su X il cantante e tifoso biancoceleste Briga ha commentato la scelta del club attaccando il presidente Lotito. Ecco cosa ha scritto.
"Con i tifosi fa il direttore d’orchestra. Con la Lega e l’AIA fa il silenzio stampa". Di seguito il post.
Con i tifosi fa il direttore d’orchestra— BRIGA (@MattiaBriga) November 29, 2025
Con la Lega e l’AIA fa il silenzio stampa
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.