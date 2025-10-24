RenzoStar ti sta cercando, diventa la protagonista di "Sempre insieme a te... Lazio": partecipa al contest
✨ LAZIALI, CI SIETE?
È arrivato il momento di metterci la faccia… e il cuore
Parte il contest ufficiale “Sempre insieme a Te”, legato al nuovo brano di RenzoStar, dedicato alla nostra Lazio
https://youtu.be/YRUvyi4F5Mc?si=YMmuvQtmsZ9Y0Oif
In collaborazione con LaLazioSiamoNoi.it
Cerchiamo una ragazza laziale (18+) che diventi la protagonista del videoclip ufficiale, impersonando la Lazio stessa!
Vuoi essere tu? Ecco come
Invia una foto in primo piano e una figura intera, insieme ai tuoi dati (nome, età, città)
Allega il modulo privacy scaricabile da questo link
e invia tutto all’indirizzo press.renzostar@gmail.com
⏳ Hai tempo fino al 18 dicembre!
Poi pubblicheremo le 3 ragazze finaliste selezionate…
E sarete voi tifosi biancocelesti a votare la vincitrice!
Il 22 dicembre scopriremo chi sarà il volto ufficiale del videoclip “Sempre insieme a Te”!
Un Natale biancoceleste, una canzone d’amore, un sogno da vivere insieme.