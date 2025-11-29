Milan - Lazio, la decisione della società dopo il rigore non assegnato
La società, dopo quanto accaduto nel finale di gara di San Siro tra Milan e Lazio, ha deciso di imporre alla squadra e al tecnico il silenzio stampa
29.11.2025 23:12 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quanto accaduto nel finale di gara di San Siro non è certo passato inosservato. La decisione di Collu di non assegnare il calcio di rigore alla Lazio dopo un'evidente tocco di braccio di Pavlovic in area ha mandato su tutte le furie non solo i calciatori e mister Sarri ma anche la società.
Come riportato da Lazio Style Channel infatti il club ha deciso di non rilasciare nessuna intervista nel post gara e quindi di rimanere in silenzio stampa.
