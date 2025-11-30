Milan-Lazio, Varriale furioso: "Scandaloso, Serie A allo sbando!"
Il giornalista non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti del rigore non concesso alla Lazio dall'arbitro Collu nel match contro il Milan.
30.11.2025 11:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
È un Varriale furioso quello che ha commentato, direttamente sul proprio profilo X, la vittoria del Milan sulla Lazio, ma soprattutto la decisione dell'arbitro Collu di non concedere il calcio di rigore ai biancocelesti a causa del precedente fallo di Marusic ai danni di Pavlovic. Le sue parole sono un attacco senza mezzi termini al direttore di gara.
"Quanto accaduto in Milan-Lazio, col rigore negato dopo una revisione Var durata sei minuti, è scandaloso. Arbitro di poca personalità, pesantemente condizionato da proteste sguaiate decise inventando un fallo che non esiste. La Serie A rischia di finire allo sbando".
