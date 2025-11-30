Milan - Lazio, le pagelle dei quotidiani: flop Dia, si salva Zac
RASSEGNA STAMPA - Tra le polemiche di un finale che continuerà a far discutere, la Lazio cade a San Siro contro il Milan. A decidere la sfida è la rete a inizio ripresa di Rafa Leao che, servito a centro area da un perfetto cross di Tomori, ha solo dovuto spingere in porta il pallone del definitivo 1-0. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non alla prestazione della squadra di Sarri.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6, Gila 5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (85' Tavares sv); Guendouzi 6, Vecino 6 (62' Dele-Bashiru 6), Basic 6 (85' Noslin sv), Isaksen 5.5 (70' Pedro 5.5), Dia 5 (62' Castellanos 5.5), Zaccagni 6.5. All.: Sarri 6.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (85' Tavares sv); Guendouzi 5.5, Vecino 6 (62' Dele-Bashiru 6), Basic 5.5 (85' Noslin sv), Isaksen 6 (70' Pedro 6), Dia 5 (62' Castellanos 6), Zaccagni 6.5. All.: Sarri 6.5.
IL MESSAGGERO - Provedel 6; Marusic 6, Gila 4.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (85' Tavares sv); Guendouzi 6, Vecino 5.5 (62' Dele-Bashiru 6), Basic 6 (85' Noslin sv), Isaksen 5.5 (70' Pedro 5.5), Dia 4.5 (62' Castellanos 6), Zaccagni 7. All.: Sarri 6.5.