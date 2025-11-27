Lazio, rinnovato ottimismo sul Flaminio: i prossimi step
RASSEGNA STAMPA - Il progetto Flaminio della Lazio gode di nuova linfa. Il team di professionisti scelti da Lotito, infatti, ha ripreso le attività per il piano di riqualificazione dell'impianto, alla luce degli ultimi incoraggianti sviluppi. Nell'incontro andato in scena a Palazzo Senatorio tra il sindaco Gualtieri e il patron biancoceleste, infatti, la richiesta avanzata dal presidente per ottenere il diritto di superficie dell'area del Flaminio per 99 anni è stata giudicata giuridicamente percorribile dall'Avvocatura Capitolina.
Si tratta di un passo fondamentale che, di fatto, permette alla Lazio di poter acquistare l'impianto attraverso la sottoscrizione di un contratto privato. Il pool scelto da Lotito, ora, dovrà per forza di cose modificare il progetto originale, adeguandolo in alcuni aspetti, così da poter finalmente arrivare al deposito in Campidoglio del progetto preliminare.
L'iter da affrontare per arrivare al sì definitivo, però, resta ancora lungo. Come riferisce il Corriere dello Sport, completato questo passaggio, dovranno trascorrere non meno di due mesi, il tempo necessario a permettere a eventuali terze parti di presentare progetti alternativi. Qualora nulla dovesse muoversi in questo senso, potrebbe finalmente partire la conferenza dei servizi preliminari, chiamata a valutare l'eventuale pubblico interesse dell'Assemblea Capitolina.
Se tutti questi passaggi andassero nel senso giusto, la Lazio potrebbe finalmente presentare il progetto definitivo e si aprirebbe la conferenza dei servizi decisoria, che determinerà se il progetto di Lotito riuscirà o meno a superare il vincolo della Soprintendenza. La strada da percorrere, dunque, è ancora molta, ma la telenovela Flaminio sembra essere arrivata a una svolta decisiva.