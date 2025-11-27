Lazio, presenza massiccia a San Siro: il dato sui biglietti
Sono già oltre 2.100 i biglietti venduti in occasione di Milan-Lazio per il settore ospiti di San Siro. La presenza biancoceleste sarà, come sempre, massiccia, e il dato potrebbe salire ancora: nel terzo anello verde, riservato agli ospiti, restano poco più di 2.000 posti disponibili su una capienza totale di 4.159.
I tagliandi possono essere acquistati fino a domani alle 19. Un risultato già significativo, soprattutto se confrontato con quanto accaduto nell’ultima gara all’Olimpico contro il Lecce, quando circa 25.000 tifosi, tra abbonati e paganti, sono rimasti fuori in segno di protesta per il caso legato alla mancata presenza in campo di Giulia Paparelli.
In quell’occasione la Curva Nord aveva preparato una coreografia dedicata al nonno Vincenzo, ucciso nel derby del 1979.