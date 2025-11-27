Dele-Bashiru rientra in lista? La scelta 'paradossale' della Lazio

Il nigeriano senza reintegro potrà giocare solo la sfida di Coppa Italia contro il Milan, ma dovrà partire per la Coppa d'Africa nei giorni antecedenti alla sfida
27.11.2025 08:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Dia e Dele-Bashiru sono stati convocati da Senegal e Nigeria per la Coppa d'Africa e dovranno ritrovarsi nel continente il 1 dicembre, ma la Lazio vorrebbe poterli utilizzare anche per la sfida contro il Milan del 4 dicembre e ha chiesto di poterne posticipare la partenza. 

Dele sarà gestito in modo particolare: essendo fuori dalla lista della Serie A potrebbe essere utilizzato solo in Coppa Italia, ma, dopo alcuni ripensamenti la scorsa settimana, la Lazio ha deciso di procedere con lo switch con Rovella. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport, che spiega che il club ha deciso di procedere con il cambio nonostante sia l'ultimo fino a gennaio. 

Dele-Bashiru, che aspetta da settimane, verrà finalmente accontentato. Una scelta quasi paradossale, perché — una volta inserito in lista — potrà giocare solo una partita di campionato prima di volare in Nigeria per la Coppa d’Africa. A gennaio, invece, i cambi saranno nuovamente liberi.

