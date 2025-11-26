Lazio, Lotito e la cessione della società: l'analisi di Zazzaroni
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Ivan Zazzaroni ha commento le parole del presidente Lotito in merito a una possibile cessione della società.
"Lotito ha fissato il prezzo? No, dice solo quanto vale. Hanno pagato 1,2 mld il Milan, con tutto il rispetto per la Lazio... Lotito venderà quando lo dirà, ma a lui piace essere bersaglio. Ha creato una rottura enorme con la tifoseria, ma io non faccio sponda affinché venda”.
“Qui non ci sono le condizioni per vendere. Per me però un giorno ci sarà la volontà e non credo neanche in tempi troppo lunghi. Deciderà di passare la mano ma non per 850 milioni, nessuno te li darà”.
