Lazio, braccio di ferro Lotito-tifosi: il pensiero di Agostinelli
Le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito, come spesso accade, fanno discutere. Di fatto il patron biancoceleste ha smentito ogni voce di una possibile cessione della società e, sul tema, Andrea Agostinelli ha detto la sua ai microfoni di Radiosei.
"Lotito e la ‘Lazio per sempre’? Mi sembra una risposta di ripicca a tutto quello che sta accadendo nel rapporto con i tifosi. Credo che sia questo, una risposta di pancia, me lo auguro. Il punto è che così non si va avanti, alla lunga non fa bene neanche alla squadra, bisognerebbe fare un passo indietro. È ormai di dominio pubblico la situazione della Lazio e della propria società".
"Non so come andrà a finire questo braccio di ferro. Lotito sembra non voglia mollare, ma dopo tanti anni una domanda bisogna farsela. Invece, mi sembra che più si va avanti e più si peggiora. Non credo che il tifoso della Lazio chieda chissà che cosa. La tensione si taglia a fette in questa città, va alleggerita”.
