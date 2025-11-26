Milan, Gabbia a Sky svela come si stanno preparando contro la Lazio
26.11.2025 18:46 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
In vista del big match contro la Lazio in programma al Tempio del Calcio sabato 29 novembre alle 20.45, Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport:
"Ogni derby ha qualcosa di speciale e di particolare, soprattutto se hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sicuramente sono giorni in cui lavoriamo tanto: oggi e ieri abbiamo fatto due allenamenti belli tosti, perché sappiamo che c'è da dare un seguito, la partita più importante è la prossima con la Lazio".