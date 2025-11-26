Serie A, la Lazio è la squadra più 'bassa': la classifica
La Lazio occupa l'ultimo posto nella classifica delle squadre di Serie A per altezza media stilata da Transfermarkt.it.
26.11.2025 16:45 di Christian Gugliotta
Il noto sito di statistiche Transfermark.it ha stilato la classifica delle squadre di Serie A per altezza media, pubblicando sul proprio profilo Instagram l'elenco completo.
In cima alla lista figura l'Udinese, con un'altezza media di 187.2 cm e un'altezza top di ben 198 cm, seguita da Pisa, 186.6 cm di media e altezza top di 195 cm, e Atalanta, altezza media di 186.4 cm e altezza top di 195 cm.
In questa speciale classifica, la Lazio occupa addirittura l'ultima posto. La rosa biancoceelste, infatti, ha un'altezza media di 183,0 cm (appena sotto il Genoa con 182.2), anche se il suo giocatore più alto, Ivan Provedel, è alto ben 194 cm.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.