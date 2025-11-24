Lazio, cambia l'indicatore del costo del lavoro: il comunicato

La Federazione Italiana Giuco Calcio ha comunicato un'importante novità in merito all'indicatore del costo del lavoro allargato

A partire dalla prossima finesta di trasferimento estiva l'indicatore del costo del lavoro allargato verrà abbassatto da 0.8 - quello attualmente in vigore e valid per gennaio -, a 0.7. La decisione è stata resa nota in queste ore da un comunicato stampa della FIGC. Nel calcolo delel'indicatore, viene spiegato, dalla Federazione Italiana, non saranno considerati i costi per i calciatori Under 23 "selezionabili per le Nazionali Azzurre".

Roma, 24 novembre 2025 - Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.00 con i consiglieri: Simonelli, Campoccia, Chiellini e Marotta per la Lega di A; Bedin e Gozzi per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il presidente dell'AIA Zappi, il vice presidente del Settore Tecnico Ragonesi; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Marotta, Gallazzi, Bazzerla, Tambaro, Gama e Biondini si sono collegati in videoconferenza.

Nelle sue comunicazioni iniziali, il presidente federale ha aperto i lavori salutando l'ingresso dei neo eletti consiglieri Chiellini, Gozzi e Gallazzi. Successivamente, avendo dato lettura delle comunicazione del CONI alle Federazioni Sportive Nazionali, è stato posticipato il termine per la presentazione del budget 2026 al 31 gennaio 2026, salvo vincoli più stringenti o eventuali ulteriori rinvii legati all'approvazione della Legge di Bilancio e alla successiva assegnazione delle risorse assegnate alle Federazioni della società Sport e Salute.

Sistema delle Licenze Nazionali 2026/27

Il Consiglio ha approvato all'unanimità lo schema del Manuale delle Licenze Nazionali, che stabilisce come termine perentorio il 22 giugno 2026 per la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ai campionati.

L'impianto normativo, ispirato al principio della sostenibilità economico-finanziaria stabilito nel 2024 con il Piano Strategico del Calcio Italiano, prevede che a partire dalla finestra di trasferimento dell'estate 2026 il valore dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato passi dall'attuale 0,8 a 0,7. Il computo di questo indice viene utilizzato per il cosiddetto 'blocco del mercato' per le società di A e registra una sostanziale novità: per favorire l'investimento sui vivai, nonché la valorizzazione dei calciatori selezionabili per le Nazionali Azzurre, saranno esclusi dal numeratore il costo e i relativi ammortamenti dei calciatori Under 23.

Nomine di competenza



Concluso il mandato sessennale, il Consiglio ha provveduto a nominare i cinque componenti della Commissione Federale di Garanzia: Luigi Mariotti (Presidente Consiglio di Stato), in qualita d residente; Cesare Mastrocola (già magistrato amministrativo), quale vice presidente; Marcello Clarich (Ordinario diritto amministrativo Università Sapienza di Roma); Germana Panziron (Presidente TAR Abruzzo); Angelo Vitale (Avvocato dello Stato). Inoltre, nella Commissione Criteri Infrastrutturali è stato sostituito il dimissionario Michele Bonetti con Antonino Galletti. E' stata poi rinnovata la composizione della Commissione Antidoping: Giuseppe Capua (presidente); Walter Della Frera (vice presidente); Francesco Braconaro, Amato De Paulis, Veniero Gambaro, Luca Gnagnarella, Marco Macchia, Gianni Paolo Pini Prato, Gualtiero Ricciardi (componenti)".