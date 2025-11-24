Lazio, Lotito non rispetta i tifosi: il pensiero di Mattei

Stefano Mattei ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Lotito prima della sfida tra Lazio e Lecce.

Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei, ai quali ha commentato la vittoria della Lazio contro il Lecce e le dichiarazioni rilasciate dal presidente Lotito prima della gara. DI seguito le sue parole:

“Partita giusta, fatta bene, ritmi alti, fraseggi. La Lazio non ha concesso quasi nulla al Lecce, il rammarico è aver tenuto la gara in bilico fino all’ultimo. La classifica comunque resta quella, la Lazio non ha svoltato dopo la vittoria di ieri. Già sabato prossimo in casa del Milan ci sarà una sfida difficile. Non si può essere contenti perché dall’ottavo posto si è passati al settimo".

"Sarri non considera ancora questa squadra competitiva, a differenza di ciò che sostengono presidente e direttore sportivo. Le dichiarazioni Lotito? Vorrei sottolineare due passaggi: il primo quando dice che i tifosi non sono entrati per interessi. Lui non ha ‘interessi’? Seppur legittimi li ha ma la differenza è che i tifosi mettono i soldi per la Lazio e lui li prende. Secondo: quando dice che i tifosi devono rispettare la società; è vero, ma in 21 anni quand’è che la società ha rispettato i tifosi?”.