Lazio - Lecce, la contestazione e il match: l'analisi di Cucchi
Guendouzi nel primo tempo e Noslin allo scadere fanno sorridere mister Sarri e regalano alla Lazio tre punti importantissimi mandando ko il Lecce di Di Francesco. Una bella prova dei biancocelesti che hanno creato tante occasioni da gol e sono stati ache sfortunati in alcune occasioni come quella del doppio palo colpito da Guendouzi e Zaccagni.
Al termine della sfida queste le parole di Riccardo Cucchi: "Poteva essere chiusa molto prima. Ma nel complesso una buona prestazione della Lazio. Tre punti importanti contro un Lecce che quando ha potuto ci ha provato".
"Rispetto per i laziali che non sono entrati allo stadio e rispetto per chi invece c'era".
