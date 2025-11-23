Lazio, Guendouzi torna al gol e festeggia: il post social
Il francese è tornato a segnare sbloccando il match contro il Lecce terminato poi 2-0 con la rete di Noslin messa a segno nel recupero
23.11.2025 21:14 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio torna a vincere, batte il Lecce all'Olimpico per 2-0 e riprende la sua marcia in campionato dopo il ko rimediato a San Siro contro l'Inter prima della sosta.
Una serata importante anche per Mateo Guendouzi che ha sbloccato la gara nel primo tempo ed è tornato al gol. Al termine della sfida il francese ha così festeggiato anche sui social.
"Grande e importante vittoria stasera. Sono così felice di aver segnato un altro goal. Forza Lazio", si legge nel post.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide