Lazio, Sarri a LSC: le 149 panchine e il ricordo del derby

Al termine della gara tra Lazio e Lecce ecco l'analisi del match di mister Sarri: dalla prestazione passando per la panchina numero 149 in biancoceleste

Un Maurizio Sarri decisamente soddisfatto quello che, al termine della gara tra Lazio e Lecce, ha commentato il successo ai microfoni di Lazio Style Channel: "La Lazio ha giocato un buon calcio per almeno 70 minuti. L’unica cosa che ci lascia un po’ preoccupati è che, in una gara di questo tipo siamo, arrivati al 90esimo con il risultato in bilico. Quella di oggi era una partita da ammazzare velocemente e poi palleggiare fino alla fine. I miglioramenti negli ultimi due mesi mi sembrano evidenti in qualità di gioco e in mentalità. Queste sono partite in cui ci potevano essere due milioni di difficoltà dall’ambiente che non era il solito nostro fino alla sosta. C’erano molte incognite nella partita ma la squadra ha dimostrato umiltà e motivazione".

"Il ricordo più bello in 149 gare con la Lazio? Quando vinci il primo derby dentro questo stadio è qualcosa di particolare, puoi aver giocato tutte le coppe del mondo ma è qualcosa di estremamente particolare. Per me è il derby più bello del mondo e quella partita ti segna. Ho un grande ricordo anche della stagione del secondo posto dove ci siamo messi dietro squadre molto importanti".

"Nuova aquila? Non l’ho vista ancora ma se la mettono al centro sportivo nello stesso posto di Olympia è praticamente davanti alla finestra della mia stanza e quindi la vedrò spesso”.