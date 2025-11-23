Lazio - Lecce, Basic e Guendouzi esultano in coro: il video
"Un MVP, due messaggi per voi". Dopo la vittoria contro il Lecce, Basic e Guendouzi hanno dedicato un video ai tifosi della Lazio.
23.11.2025 20:37 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Un MVP, due messaggi per voi". Dopo la vittoria contro il Lecce, Basic e Guendouzi hanno dedicato un video ai tifosi della Lazio: "Forza Lazio sempre!", gridano entrambi; "Bravo Guendo", dice il croato al suo compagno.
Entrambi sono stati grandi protagonisti del successo dei biancocelesti all'Olimpico. Il francese infatti è tornato a segnare proprio su assist di Basic, ormai imprescindibile per Sarri.
Di seguito il filmato condiviso sul profilo Instagram della società biancoceleste.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.