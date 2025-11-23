Lazio, Provedel a Dazn svela cosa dice Sarri alla squadra
Ivan Provedel ai microfoni di Dazn è intervenuto sulla vittoria contro il Lecce: “Quando si vince sono contento, soprattutto se non subiamo. I miei compagni son stati bravissimi, ho subito solo un tiro centrale, devo fargli i complimenti. Che anno è? Un anno di ripartenza, abbiamo iniziato un anno in cui dobbiamo tutti compattarci per fare qualcosa di importante, il percorso è nato nel modo giusto, perdendo anche qualche punto per strada ma fa parte del percorso, dobbiamo migliorare.
È un anno di risposte, lavorare molto e dare molte risposte come con prestazioni come queste.
La consapevolezza può arrivare solo attraverso il lavoro, questo ci dice il mister. Non l’abbiamo persa nel primo periodo, ora dobbiamo concentrarci, testa bassa e accumulare solo buone prestazioni. Solo così possiamo fare risultato".