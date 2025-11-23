Lazio, altra tegola per Sarri: si ferma anche Gila

23.11.2025 19:50
Ancora un problema fisico in casa Lazio. Dopo aver dovuto rinunciare a Cataldi tra primo e secondo tempo, Sarri è stato costretto a sostituire anche Mario Gila a pochi minuti dalla fine del match.

Il difensore spagnolo ha chiesto il cambio, accasciandosi a terra subito prima della sostituzione, ma riuscendo a uscire dal campo sulle proprie gambe.

Al suo posto è entrato in campo Patric. Resta da chiarire l'entità del suo infortunio, che smebra possa aver interessato l'adduttore destro.

