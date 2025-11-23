Lazio - Lecce, la protesta dei tifosi: il raduno a Ponte Milvio - VD
23.11.2025 16:27 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Poco meno di due ore al calcio d'inizio di Lazio - Lecce, valida per la dodicesima giornata di Serie A, e come annunciato nei giorni scorsi il tifo organizzato non entrerà nello stadio per supportare la squadra, lo farà da Ponte Milvio. Decisione presa dalla Curva Nord in segno di protesta verso la società per quanto accaduto in occasione della sfida col Cagliari.
In questi minuti i sostenitori si stanno radunando nella Piazza, solito luogo di ritrovo prima di ogni gara casalinga.
