DIRETTA - Lazio-Lecce: i portieri biancocelesti iniziano il riscaldamento
Serie A Enilive | XII giornata
Domenica 23 novembre 2025, ore 12:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari.
All.: Maurizio Sarri
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Berisha; Morente, Camarda, Sottil.
A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, kaba, Kovac, Maleh.
All.: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco); Assistenti: Mastrodonato - Luciani; IV ufficiale: Marinelli; V.A.R.: Serra; A.V.A.R.: Di Piccinini
Ammoniti:
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Lecce, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18.00 col fischio d'inizio del match.