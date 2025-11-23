DIRETTA - Lazio-Lecce: i portieri biancocelesti iniziano il riscaldamento

23.11.2025 17:10 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it
Serie A Enilive | XII giornata

Domenica 23 novembre 2025, ore 12:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari.

All.: Maurizio Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Berisha; Morente, Camarda, Sottil.  

A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, kaba, Kovac, Maleh.

All.: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco); Assistenti: Mastrodonato - Luciani; IV ufficiale: Marinelli; V.A.R.: Serra; A.V.A.R.: Di Piccinini 

Ammoniti:

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Lecce, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18.00 col fischio d'inizio del match. 

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.