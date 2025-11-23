WOMEN | Lazio, un altro ko: l'Inter si impone al Fersini

Domenica amara per la Lazio Women, uscita sconfitta dalla sfida con l'Inter al Fersini. Un altro ko in stagione che la fa scivolare ancora più in basso in classifica

La Lazio Women non riesce a rialzarsi. Dopo il derby perso in trasferta, le biancocelesti cadono anche con l’Inter in casa e incassano la quarta sconfitta dall’inizio della stagione. Un risultato che conferma le difficoltà del momento, la squadra di Grassadonia è in una fase complicata dal punto di vista mentale e della continuità.

Una doppietta di Wullaert per la vittoria delle nerazzurre, che hanno preso campo e ritmo sin da subito, sfruttando la maggiore lucidità in zona offensiva. Hanno colpito nei momenti chiave del match, indirizzando la partita senza consentire alle biancocelesti di rientrare. Le padrone di casa hanno avuto qualche chance con Goldoni e Piemonte, quest’ultima ha sbagliato un calcio di rigore nel secondo tempo, ma non sono state abbastanza per spaventare le ospiti.

La Lazio Women, con la sconfitta di oggi, scivola ancora più in basso in classifica: è ottava con 9 punti, insieme a Inter e Milan. Serve un cambio di passo per invertire la rotta, già dalle prossime gare. Il campionato è ancora lungo ma il gruppo deve ritrovare fiducia e punti per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi stagionali. La sosta servirà per mettere in ordine le idee, al rientro ci sarà il Sassuolo in trasferta.

