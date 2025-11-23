Serie A, non solo la Lazio in campo: tutte le gare in programma
Non solo la Lazio in campo: tutte le gare valide per la dodicesima giornata di Serie A in programma domenica.
23.11.2025 10:00 di Christian Gugliotta
Archiviate le gare del sabato, Il dodicesimo turno di Serie A prosegue con altre quattro gare in programma domenica. Oltre a quella della Lazio, infatti, che sarà impegnata all'Olimpico contro il Lecce, sono altre tre le partite in programma per questa giornata.
Si parte con il lunch match delle 12:30 tra Verona e Parma, pronte a darsi battaglia in cerca di punti chiave per la salvezza, per poi proseguire con Cremonese - Roma, con i giallorossi vogliosi di riprendersi la vetta della classifica.
Alle 18:00 toccherà ai biancocelesti scendere in campo, mentre alle 20:45 a prendersi la scena sarà il derby della Madonnina tra Inter e Milan. La gioranta di Serie A terminerà, poi, le due gare in programma lunedì.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.