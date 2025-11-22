Tutte le statistiche della Lazio nelle prime 11 giornate di campionato

L’infortunio di Cancellieri ha pesato non poco sulle prestazioni della Lazio, proprio sul più bello: quando aveva iniziato a segnare gol. Nel palinsesto statistico che ci presentano i siti scommesse, le Aquile di Sarri sono una squadra da under 2.5, con pochi gol segnati e subiti, sempre sul filo del rasoio per quanto riguarda i risultati. Analizziamo i dati del club in queste prime 11 giornate per comprendere meglio le proiezioni verso il futuro di questo campionato di Serie A 2025/2026. Il primo dato allarmante è che i biancocelesti non appaiono al top in nessuna prospettiva delle statistiche presenti sul sito ufficiale della Lega Serie A, così come i suoi calciatori.

Cancellieri, Zaccagni e Castellanos a secco di gol

Il reparto offensivo dei biancocelesti fa acqua da tutte le parti, perché oltre all’inizio stagione in enorme difficoltà, la squadra è riuscita a mettere a segno soltanto 13 reti nelle prime 11 gare, una media realizzativa che supera di pochissimo 1 gol per match, ma che a fronte delle 9 reti subite descrive perfettamente lo stato di crisi della rosa. Zaccagni e Cancellieri sono i migliori bomber con appena 3 reti a testa, mentre Castellanos, oltre ai 2 gol si sta dimostrando il miglior uomo assist con 3 passaggi decisivi ai fini delle marcature. Sul profilo del mercato il club ha già le idee chiare per gli acquisti di gennaio e, a quanto pare, il reparto offensivo è la prima gatta da pelare per tentare di migliorare lo score in campionato.

Lazio da under 2.5, meglio in casa che in trasferta

Come già abbiamo accennato, le Aquile segnano poco e subiscono tanto, ma 8 match su 11 sono terminati in under 2.5, ossia con meno di 3 reti totali segnate e/o subite. La vittoria per 4 - 0 contro il Verona e il 3 - 3 contro il Torino, rappresentano le uniche due gare terminate con un risultato a trazione over 3.5, mentre due match sono quelli terminati 0 - 0 contro Atalanta e Pisa. In trasferta c’è soltanto una vittoria nei primi 6 match, quella contro il Genoa per 0 - 3, poi soltanto due pareggi e tre sconfitte. La situazione cambia all’Olimpico, dove le Aquile sono favorite nelle scommesse oggi perché hanno vinto 3 match, hanno pareggiato solo contro il Torino e hanno perso solo una gara. Purtroppo, il match perso all’Olimpico è quello contro la Roma, e in questi casi: ogni derby vale una stagione.

Le prossime avversarie della Lazio

Il mese di novembre si chiude con un match difficile e anche dicembre si apre con una gara tosta, perché prima il Diavolo e poi il Bologna saranno le avversarie dei biancocelesti. Parma, Cremonese e Udinese caratterizzeranno l’ultimo mese dell’anno, sulla carta match semplici ma in realtà mai gare scontate. Il 2026 comincia con il botto, perché all’Olimpico il 4 gennaio c’è Lazio - Napoli. Sarri dovrà ripartire da quanto fatto di buono e migliorare dove le Aquile non riescono a ottenere buoni risultati, se vuole salvare la stagione e risollevare le sorti del club.