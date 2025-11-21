Lazio, Fagioli e il rebus sul ruolo: la spiegazione di Lo Monaco

Pietro Lo Monaco racconta Nicolò Fagioli in un'intervista rilasciata a RadioFirenzeViola e lo confronta con altri centrocampisti.

Intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, il dirigente Pietro Lo Monaco ha spiegato le caratteristiche di Nicolò Fagioli, accostato nelle ultime ore alla Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole:

"Fagioli è una mezzala di movimento, che tende ad andare dentro, non puoi affidargli il compito di stare in mezzo al campo e gestire il gioco. Alla Fiorentina manca un centrocampista fisico come Amrabat, che era molto fisico, ma con scarse abilità tecniche. Si è provato a sopperire a questa mancanza con Nicolussi Caviglia, ma non si sta rivelando all'altezza".

"lo una volta presi un trequartista e gli dissi: 'Ti prendo ma a una sola condizione, giocare davanti alla difesa'. Per fare questo gioco ci sono due regole: devi stare sempre dietro alla linea del pallone e in quel ruolo devi essere sempre a disposizione del compagno, devi essere una società di mutuo soccorso. Questo giocatore era Ciccio Lodi. In questo ruolo, il giocatore deve sempre sapere, dove andare e cosa fare prima di tutti, come fa Modric, che da anni è sempre in anticipo sugli altri, anche a quest'età".