Italia, Spalletti e la stoccata alla Nazionale: cosa ha detto

Il tecnico della Juventus, alla vigilia della gara contro la Fiorentina, ha parlato anche della Nazionale di Gattuso: ecco le sue parole

Giornata di viglia in casa Juventus con la squadra di Spalletti che sfiderà la Fiorentina nella gara in programma sabato 22 novembre alle 18.00.

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara l’ex ct della Nazionale ha parlato anche dell’Italia: “Mi sono rovesciato olio bollente addosso da solo. E ora è inutile tornare a fare gli stessi discorsi. Siamo in corsa, si va a questo spareggio e sapevamo che la Norvegia era forte proprio come noi. L'Italia è una Nazionale forte, va sostenuta come il commissario tecnico. Qualsiasi altro discorso può disturbare. Noi dobbiamo volere bene alla Nazionale e io ne voglio anche a Gattuso”.

“Da allenatore della Juve dico che se ci fosse qualcosa di cui ha bisogno la Nazionale, noi saremmo contenti di mettere a disposizione quanto serve per potere arrivare a giocare i Mondiali. Sono convinto accadrà, ma se serve dare una mano facciamolo”.

