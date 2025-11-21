Lazio - Lecce, l'Olimpico "vuoto": ma sarà comunque un fattore

RASSEGNA STAMPA - Sosta in archivio, finalmente torna la Serie A. La Lazio ospita il Lecce, domenica 23 novembre col calcio d’inizio fissato alle 20:45. Si respirerà un’atmosfera particolare all’Olimpico che, contrariamente alle altre volte, non sarà pieno. Sulla carta, riporta il Corriere dello Sport, i numeri avrebbero dovuto garantire oltre le 36.000 presenze, a ieri sera erano circa 5.000 i biglietti venduti, ma la realtà sarà diversa.

I gruppi organizzati, come hanno annunciato in settimana, non entreranno allo stadio ma resteranno a Ponte Milvio. Decisione presa in segno di protesta dopo il caso che ha coinvolto Giulia Paparelli a cui non è stato permesso di accedere alla pista dell’Olimpico prima della sfida col Cagliari e in occasione della commemorazione per la morte del nonno, Vincenzo.

I biancocelesti non avranno quella cornice di pubblico che hanno visto nelle precedenti sfide casalinghe, ma questo non significa che lo stadio sarà loro nemico. A prescindere dalle difficoltà ambientali, Sarri e i suoi hanno ritrovato un equilibrio prezioso nella Capitale: due vittorie consecutive senza subite gol in campionato. Una scia positiva da cavalcare, la possibilità di mantenere la porta inviolata per la terza volta di fila. Un traguardo che, sottolinea il quotidiano, manca da ottobre - dicembre 2023.

