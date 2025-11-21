Lazio - Lecce, debutta la nuova aquila: il nome più votato
RASSEGNA STAMPA - In occasione della sfida Lazio - Lecce, valida per la dodicesima giornata di Serie A, debutterà la nuova aquila. Un momento simbolico per tutta la tifoseria, quella che sarà presente per via della protesta. Il nuovo falconiere, Giacomo Garruto, dopo qualche incomprensione iniziale dovuta a vecchi post social, è pronto a vivere questa nuova esperienza e lasciarsi travolgere dalle emozioni che questa gli regalerà.
Nonostante la protesta, anche per i tempi e i modi in cui la società ha deciso di presentare il nuovo simbolo, i tifosi tramite i social hanno partecipato al Contest per scegliere un nome da dare all’aquila. È quasi ufficiale, si legge sul Corriere dello Sport, “Flaminia” è il nome in pole con 18.000 preferenze. Nettamente più avanti a “Olympia” ferma a 10.000. Oggi si chiuderà il sondaggio.
