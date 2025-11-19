Lazio, caos infortuni: assenze triplicate rispetto a un anno fa

Molti sono problemi di vecchia data e ricadute, ma i numeri parlano chiaro: le assenze in questa prima parte di stagione sono più di 60

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri aspettava questa sosta come una boccata d’ossigeno. Contava di recuperare Nuno Tavares, Taty Castellanos e di riavere finalmente Rovella in gruppo. Ma rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Inter, a inizio novembre, la situazione non è affatto migliorata: anzi, si può dire che è peggiorata.

Se da un lato Tavares è tornato ad allenarsi e si prepara a essere disponibile per il Lecce, dall’altro le notizie sul resto dell’infermeria sono negative. Rovella sarà operato domani e rivedrà il campo, con ogni probabilità, solo nel 2026. Castellanos, invece, ha dovuto rallentare il percorso di recupero dalla lesione al retto femorale. Un nuovo stop che si inserisce perfettamente nella stagione complicata dei biancocelesti.

Il confronto con un anno fa è impietoso: come riporta il Corriere della Sera, dopo undici giornate, le indisponibilità totali erano appena 16. Oggi sono oltre 60, più del triplo, nonostante la Lazio non giochi le coppe europee. Meno partite, sì, ma molti più infortuni muscolari, un vero paradosso. Sarri ha spiegato come diversi problemi siano “datati”: Rovella convive da anni con la pubalgia e la scelta di evitare l’operazione ha ritardato il rientro; Nuno Tavares è frenato da continui guai fisici dallo scorso autunno; Castellanos ha accumulato stop muscolari in serie dal febbraio scorso.

Per Sarri la situazione è delicata: migliorare gli ultimi due settimi posti con una rosa dimezzata è complicato. La scorsa settimana Lotito ha persino fatto benedire i campi di Formello, ma nemmeno questo, per ora, ha scacciato la maledizione degli infortuni.