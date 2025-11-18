Italia da ricostruire: Zac in bilico, chance per Cancellieri
RASSEGNA STAMPA - Italia in ristrutturazione. La sconfitta per 1-4 contro la Norvegia è l'ennesimo campanello d'allarme negli ultimi anni degli azzurri, che ora si giocano il Mondiale attraverso il playoff da affrontare a marzo.
Confermati alcuni punti fermi, il ct Gattuso guarda avanti verso le prossime convocazioni, tenendo d'occhio diversi giocatori. Per quanto riguarda la Lazio, potrebbe perdere il posto Zaccagni, come riportato da La Gazzetta dello Sport. È tra quelli 'in bilico': "Zaccagni e Orsolini hanno perso in Moldova l’occasione di convincere il ct a cambiare definitivamente assetto", si legge.
C'è possibilità di rientrare in lista, invece, per Matteo Cancellieri. È tra quelli 'che possono arrivare', può rientrare nelle reparto degli esterni insieme a Udogie, Plestra e Savona. Attualmente è infortunato, dovrebbe rientrare a dicembre. Da lì si giocherà le sue carte per convincere Gattuso.