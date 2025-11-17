Lazio, Rovella punta l'anno nuovo: ecco quando può tornare

Nicolò Rovella dovrà operarsi, ma già vede con chiarezza il ritorno in campo e ha segnato sul calendario la data del rientro.

RASSEGNA STAMPA - Stop, attesa, di nuovo stop. La scelta di intraprendere la terapia conservativa non ha portato al risultato sperato e adesso l'operazione è inevitabile per Nicolò Rovella.

Sarri attende il suo regista e intanto sfrutta il materiale umano in suo possesso, rilanciando Cataldi, Basic e non solo. Chiaramente, Rovella è un calciatore imprescindibile per Sarri e la Lazio, ma bisognerà attendere ancora un bel po'.

Il rientro è previsto per il 2026, ma Rovella punta con precisione una partita e ha già segnato la data sul calendario.

Stando a quanto riportato da Repubblica, il rientro del centrocampista classe 2001 sarebbe previsto per la sfida dell'Olimpico contro il Napoli del 4 gennaio.