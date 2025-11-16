Lazio, problemi per Hysaj con l'Albania: le sue condizioni
16.11.2025 18:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si ferma anche Hysaj. In campo dal primo minuto con l'Albania nella gara contro l'Inghilterra, il terzino della Lazio è uscito al 26' per un problema all'anca. Al suo posto è subentrato Balliu.
Saranno da monitorare ora le sue condizioni una volta rientrato a Formello. Nella prossima giornata di campionato la squadra di Sarri sfiderà il Lecce all'Olimpico.
In settimana si capirà l'entità del problema fisico che l'ha costretto ad abbandonare il campo dopo neanche mezz'ora di gioco.