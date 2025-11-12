Lazio, dalla Spagna: torna di moda un obiettivo per la difesa
In attesa di capire se e con che modalità la Lazio potrà operare sul mercato in entrata a gennaio, diversi nomi continuano a essere accostati al club biancoceleste. Il desiderio di Sarri sarebbe quello di migliorare la rosa a sua disposizione con almeno quattro colpi, di cui almeno uno in difesa, reparto in cui potrebbe tornare di moda un profilo già visionato in passato.
Secondo il portale spagnolo Orgullo Biri, infatti, il club biancoceleste avrebbe mostrato il proprio interesse per Kike Salas, centrale difensivo spagnolo di proprietà del Siviglia. Il classe 2002 ha una clausola da 50 milioni di euro nel proprio contratto, ma la sua valutazione attuale si aggira attorno agli 8 milioni, visto anche il minutaggio piuttosto ridotto sotto la guida del tecnico Matias Almeyda.
La Lazio avrebbe chiesto informazioni per un prestito con diritto di riscatto, ma per ora non avrebbe mosso alcun passo concreto. Il futuro del giocatore potrebbe decidersi a gennaio.
Pubblicato l'11/11