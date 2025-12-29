Calciomercato Lazio | Gila al Milan già a gennaio? Tare ci prova
Il Milan prova ad anticipare le concorrenti per Gila. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il diesse rossonero, nonché ex Lazio, Igli Tare, avrebbe già avuto contatti con l'entourage del calciatore.
L'idea è quella di assicurarsi lo spagnolo già a gennaio, regalando così un nuovo difensore ad Allegri. Sul centrale, in scadenza a giugno 2027 e con il rinnovo sempre più lontano, ci sono diverse squadre europee e italiane, tra cui anche l'Inter.
I nerazzurri, però, si muoverebbero solo a giugno, quando andranno via Acerbi e de Vrij. Per questo il Milan sta accelerando la possibile operazione. In caso di cessione, i biancocelesti dovranno dare il 50% della futura rivendita al Real Madrid, da cui proprio Tare nel 2022 aveva acquistato il calciatore per 6 milioni di euro.