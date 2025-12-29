Calciomercato Lazio | Gila dipende da Dragusin: c'è pure il Tottenham
La situazione di Gila fa gola a tante squadre. In Italia (Milan e Inter) e non solo seguono con molto interesse il difensore della Lazio, in scadenza di contratto a giugno 2027. Non sembra intenzionato a rinnovare, resta difficile pensare che si arrivi a un accordo con la società. Per questo diversi club l'hanno messo in lista in vista del prossimo mercato.
Tra questi, come riportato da transfermarkt.co.uk in Inghilterra, ci sarebbe anche il Tottenham. Il tecnico danese Frank avrebbe bisogno di un centrale per far rifiatare ogni tanto sia Romero che van de Ven. Come riserva non sta convincendo Dragusin, che tra l'altro potrebbe anche tornare in Italia a gennaio.
Proprio per questo, in caso di cessione dell'ex Genoa, gli Spurs potrebbero virare su Gila come suo sostituto. La Lazio, dal canto suo, dovrà dare il 50% della futura rivendita al Real Madrid, da cui ha acquistato il calciatore nel 2022.